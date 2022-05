Manolo Wrolich, član Radclub KAC, je v nedeljo, 1. maja na Štajerskem postal avstrijski prvak na kronometer v kategoriji mlajših mladincev. Zmagal je s 23 sekundami prednosti pred velikim favoritom Nicolasom Ederjem. Manolov mlajši brat Santiago Wrolich je v kategoriji dečkov osvojil bronasto kolajno. Že v teh dneh pa se nadaljuje tekmovalno obdobje.

Manolo Wrolich je v nedeljo, 1. maja, postal avstrijski prvak na kronometer v kategoriji mlajših mladincev. Zmagal je s 23 sekundami prednosti pred velikim favoritom Nicolasom Ederjem. Na tekmovanje se je Manolo štiri tedne intenzivno pripravljal. Kakor kaže rezultat, se je vloženi trud tudi obrestoval. Manolov mlajši brat Santiago Wrolich pa je osvojil bronasto kolajno v kategoriji dečkov. Od četrtka do nedelje bo Manolo kot član avstrijske reprezentance na štartu ene največjih dirk za mladince na svetu, na »Dirki miru« na Češkem. V pogovoru za Novice pred tremi leti sta brata pojasnila, da sta doraščala s kolesarstvom. »Moj oče je bil profesionalni kolesar in bil sem na mnogih dirkah kot npr. na Tour de France, na največji dirki sveta,« je tedaj povedal Manolo. Dodal je, da je potem tudi sam poskusil kolesariti in opazil, da je to nekaj, kar ga veseli. Mlajši brat Santiago pa je s kolesarstvom začel, ker je videl, kakšno veselje ima brat Manolo s tem športom. Tako je potem tudi sam preizkusil ta šport in takoj opazil, da je tudi njemu všeč.