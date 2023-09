30-letni Igor Kraut je 27. julija dosegel vrh gore Pik Lenin v Kirgiziji, ki se dviga kar 7134 metrov visoko. Razlog za njegovo odločitev je bila želja po nadaljnjem napredku, saj je že lansko leto splezal na vrh gore Aconcagua v Argentini (6961 m). Korakom za korakom pa si prizadeva približati svojemu cilju: osvojitvi tudi vrh osemtisočaka.

Osebam, ki se hočejo podati na tako visoke gore, svetuje, naj stopnjujejo počasi in pri tem naberejo pomembne izkušnje.

Bistričan, ki trenutno živi na Dunaju, se je skupno s prijateljem Klemensom Gelbeneggerjem, s katerim sta doživela nešteto gorskih podvigov, podal na ekspedicijo na Pik Lenin v Kirgiziji. Glavna sezona za vzpon je junija, julija in avgusta. Letno se na vrh poda približno 4000 alpinistov, vrh pa doseže vsako leto le kakih 250 do 300 alpinistov, je v pogovoru razložil Igor in dodal, da je pri višinskem alpinizmu zelo pomembno, da si telesno dobro pripravljen in da imaš dovolj izkušenj. Prav te dolgoletne izkušnje so preprečile, da bi se njegovemu sopotniku karkoli zgodilo. Na višinskem taboru na 5300 m, je Igor opazil, da zaradi akutne višinske bolezni za Klemensa ne bo šlo naprej. Tako sta šotor pustila postavljenega in se vrnila k bazičnem kampu. Tudi po nekaj dneh Klemensu ni šlo bolje, tako se je moral Igor podati sam proti vrhu. Spoznal je skupino Rusov, s katero se je v naslednjih dneh podal proti vrhu. Zaradi slabih vremenskih napovedi je moral prispeti do vrha v le treh dneh. S skupino je prvi dan šel do tabora, kjer je vzel s sabo šotor in se nato sam podal do naslednjega kampa, ki se je nahajal na 6200 m. Tam je spoznal skupino petih Avstrijcev, Nemcev in Švicarjev, s katero se je naslednji dan podal ob enih zjutraj proti vrhu. Ob osmih je prispel do cilja in občutil v sebi nepopisljivo veselje. »Kaj ti je uspelo, spoznaš šele kasneje, ko si spet na varnem,« pravi Igor Kraut. Pri vzponu je nosil s sabo nahrbtnik, ki je tehtal okoli 25 kg. V njem je nosil poleg šotora, podlage za spalko ter specialnih oblačil tudi hrano in plin, s katerim si je topil sneg, da je lahko kril svojo potrebo vode, ki je dnevno znašala pet litrov. Za bodočnost pa stremi k velikemu cilju, namreč splezati na goro nad 8000 m. Velik problem pa vidi v komercializaciji višinskega alpinizma, vedno več oseb se brez izkušenj in telesne pripravljenosti zanaša na vodiče in to ni prava pot, pravi Igor Kraut.