Povprečni legionarji ne prinesejo veliko. To so pri SAK spoznali in pozimi investirali v kakovostne igralce, ki so doslej držali, kar se od njih lahko pričakuje.

Začudenje je bilo pozimi veliko, ko je SAK zamenjal pet igralcev. Preveliko je bilo razočaranje nad potekom jesenskega prvestva, ko je SAK bil samo na 12. mestu. Predsednik SAK Marko Wieser je s trenerjem Goranom Jolićem iskal resne okrepitve, ki si zaslužijo vzdevek »legionar«. Po prvih šestih tekmah je SAK še neporažen in se je povzpel na 3. mesto. Vigredi je SAK celo najboljša ekipa koroške lige.

Nov vratar, nov veter v napadu

Kaj je privedlo SAK spet nazaj na pot uspeha? To so tri spremembe: novi vratar Domen Mrežar izžareva gotovost in mir. Branilca Vidmar in Mitrovič sta trdnjavi, napadalec Sredojević pa je poživil napad v taki meri, da se je spremenila cela igra SAK. Pri tem pa pri SAK še manjka glavni transfer, libero Darko Zec (32) je bil angažiran kot glavni igralec obrambe, je pa poškodovan.

SAK Celovec – St. Andrä/WAC 1:0 (1:0)

Gol: 1:0 Jurinič (27.) SAK: Mrežar – Sadnek (75. Čamber), Lausegger, Mitrovič, Vidmar – Aleksič (K) (75. Dullnig), Sredojevič, Svetlozar (84. Podbreznik), – Jurinič, Biščan Welzenegg, 200 gledalcev

SAK v soboto v Pliberku

Nekoč je bila tekma SVG Bleiburg – SAK velik derbi. Danes živi tekma še od legendarnih dvobojev preteklosti. Aktualni igralci s to tekmo ne povezujejo več toliko emocij kot igralci in gledalci nekoč. Tudi zato, ker ni več veliko igralcev iz Pliberka in okolice.