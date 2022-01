Ker je korona ustavila nogomet v dvorani, je SAK v Pliberku organiziral svoj turnir. Za mnoge mlade je bil to sploh prvi pravi turnir v dvorani, veselje je bilo veliko.

Strogo pod koronskimi pravili je SAK organiziral nogometni turnir v Kulturnem domu v Pliberku. Vabljene so bile ekipe SAK in kooperacijske ekipe z Rude, ki sodelujejo s Sakom.

Po koronskih določilih je smelo biti istočasno v dvorani samo do 25 igralcev, na tribuni pa največ 25 gledalcev. Ker je bil dan razdeljen na tri posamezne turnirje, to ni bil problem. Končna ocena: to je bil velik dan za mladino, prvi turnir po dveh letih v dvorani. Naslednji na vrsti so U7, U8 ter U15 in U17.

Končna uvrstitev U9

1. SAK Celovec 1 7 točk (11:8)

2. SAK Pliberk 1 6 točk(15:7)

3. SAK Pliberk 2 4 točke (15:9)

4. SAK Celovec 2 0 točk (4:20)

Končna uvrstitev U10

1. SAK Celovec 9 točk (+11)

2. Soccergirls 9 točk (+8)

3. SAK Pliberk 0 točk (-18)

Končna uvrstitev U12

1. SAK Celovec 12 točk (28:7)

2. SAK/Ruda 6 točk (20:14)

3. Soccergirls 0 točk (9:35)

Turnir je vodil Silvo Kumer, zahvala velja sodnikom Vladimirju Nachbarju, Alfredu Sadniku, Renéju Rosenzopfu, kantinjeju Mirku Cvelfu in kovid 19 koordinatorju Mateju Trampuschu.