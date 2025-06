Večdnevna gorskokolesarska etapna dirka Rally di Romagna: Sebastian Jenschatz z etapnima zmagama

Dirka je obsegala pet etap, skupno okoli 250 km in več kot 7000 višinskih metrov, pri čemer je izstopala izjemno tehnično zahtevna proga. »Kot bi vozil doma po gozdu na Hemo – kratki, strmi vzponi in zahtevni spusti, brez trenutka za počitek,« je opisal progo Sebastian Jenschatz, ki ga že vrsto let trenira Peter Stern. Kot amaterski tekmovalec je uspel uskladiti družinsko življenje, službo in naporne priprave. Njegov cilj je bil uvrstitev med prvih pet, a je že prvi dan pokazal, da je zmožen še več. »Danes sem skoraj malo pretiraval, a priložnost za etapno zmago pride redko, zato sem na koncu napadel in zmagal z dobrimi 30 sekundami prednosti,« je povedal po prvi etapi. Drugi dan se je za Sebastiana začel stresno – tik pred startom je moral zaradi žeblja v gumi reševati tehnično težavo. S pomočjo italijanskega mehanika je le dve minuti pred startom krenil na progo. Kljub temu je znova zmagal: »V začetku nas je bilo pet, šest skupaj, a sem čutil, da sem močnejši. V drugi polovici sem napadel in presenetljivo spet zmagal. Ves čas sem mislil, da me bodo ujeli.« Posebnost dirke je bila tudi v tem, da je Jenschatz v vsakem trenutku kljub utrujenosti čutil veselje do tekmovanja. »Zelo sem se veselil vsakega dne,« je priznal. Velik delež zaslug za uspeh gre tudi trenerju Petru Sternu, ki ni skrbel le za fizično pripravo, temveč tudi za taktične nasvete, regeneracijo in prehrano. »Imela sva veliko dela, vsak dan sva se pogovarjala o taktiki in regeneraciji,« je povedal Stern, ki je Jenschatzev nastop tudi spremljal kot mentor.