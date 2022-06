Slovesni sprejem FUEN (Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti) ob začetku Europeade Koroška-Kärnten je bil hkrati odločno mirovno sporočilo z ozirom na vojno v Ukrajini. Tako predsednik FUEN Loránt Vincze kot tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko so poudarili, da je Europeada nogometni turnir avtohtonih evropskih manjšin, ki izžareva duh miru in partnerstva.

Predsednik FUEN Loránt Vincze: »Europeada je več kot samo nogomet. Pri njej ne bo negativnih izgredov. To sporočilo želimo poslati tudi v druge stadione.« Nadalje je predsednik FUEN omenil, da podpira Europeado tudi predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksander Čeferin, katerega babica je bila iz Škocjana. Zahvalil se je tudi deželnemu glavarju Petru Kaiserju ter državni sekretarki Vesni Humar za podporo Europeadi s strani dežele Koroške oz. Republike Slovenije. Kaiser in Humar pa sta med drugim še posebej poudarila pomen čezmejnega sodelovanja, medtem ko je predsednik Slovenske športne zveze (SŠZ) Marjan Velik prepričan: »Z Europeado smo koroški Slovenci dobili nove prijatelje.«

Z upravičenim ponosom se spominja Arno Arthofer, ko je leta 2017 FUEN sklenila, da bodo prireditelji Europeade 2020 koroški Slovenci – Europeade, ki je bila načrtovana ob 100-letnici koroškega plebiscita, vendar jo je bilo zaradi korone mogoče prirediti šele letos. Arthofer se je skupaj z generalnim tajnikom SŠZ Markom Loibneggerjem in tajnikom NSKS Markom Oražejem spretno in uspešno prizadeval, da so delegati kongresa FUEN večinsko glasovali za Koroško. Loibnegger: »Nogomet navdušuje in povezuje. S tem navdušenjem želimo organizatorji Evropskega nogometnega prvenstva narodnih skupnosti spodbujati zavest o manjšinah in raznolikosti v Evropi.«