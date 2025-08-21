V vsej svoji karieri je igral le za SAK

Po šolanju na Slovenski gimnazije in HTL Mössingerstraße je študiral fizioterapijo na Visoki šoli FH Koroška. Po zaposlitvi v »SKA Rehabilitation Thermenhof« v Beljaku se je leta 2017 osamosvojil v »zdravniški hiši« na Vrbi. Nogomet je začel igrati s petimi leti pri SAK, klubu, katerega ni več zapustil. Takrat so potekali prvi treningi na igrišču za Mladinskim domom pri današnjem trenerju Selanov Marijanu Šmidu. Igral je v vseh starostnih skupinah, nato pa več kot 350-krat nastopil za člansko ekipo v koroški in regionalni ligi. Pred dvema letoma je obesil nogometne čevlje na klin. »Nogomet pogrešam samo, če grem sam gledat napeto tekmo in pa seveda praznovanje zmage v kabini,« pravi Patrick. Več prostega časa raje preživlja z družino, s katero rad hodi plezat. Njegov 5-letni sin Benjamin je že, tako kot nekoč oče, zelo navdušen nad nogometom. Čeprav se vsi šalijo, da bi postal trener svojega sina, če začne igrati nogomet v klubu, si tega sam zaenkrat ne more predstavljati, pravi Lausegger. Zaradi dolge kariere sam ve, koliko časa zahteva delo trenerja. Športno aktiven pa je še vedno in se vsaj enkrat na teden pelje s kolesom z Radiš na delo v Vrbo.