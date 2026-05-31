V Poreču je postala svetovna viceprvakinja

31.5.2026 Štajerska Steiermark Novice
Lara (11) in Nina (8) Stropnik živita v Lonču na Štajerskem in se ukvarjata s plesom v plesnem studiu Gollinger. Tedensko imata devet ur treninga, kjer se ukvarjata z raznimi vrstami plesa. Uživata ob solo plesih in skupinskih koreografijah.
Sestri Lara in Nina Stropnik na svetovnem tekmovanju DanceStar World Dance Masters FOTO: Heike Manhart

Plesalki najraje tekmujeta, kar sedaj že uspešno počneta štiri leta. Prvi nastop sta imeli na Madžarskem in sta tudi že redni udeleženki na letnih avstrijskih prvenstvih ASDU Austria Open, kjer vedno znova očarata domačo publiko z nepozabnimi nastopi. Letos sta tudi prvič nastopali v Celovcu na Dance Contestu v koncertni hiši in pred kratkim tudi prvič na svetovnem prvenstvu DanceStar World Dance Masters v Poreču, enem od največjih, najprestižnejših in najprepoznavnejših plesnih dogodkov na svetu. Tekmovanje združuje več kot 7.000 plesalk in plesalcev z vsega sveta. Da lahko sploh tekmuješ, morajo udeleženci med letom zbirati točke, na podlagi katerih se lahko kvalificirajo za A ali B ligo.

Svetovna viceprvakinja Nina Stropnik je očarala publiko s sodobnim izraznim plesom. FOTO: Heike Manhart

Uspešne na tekmovanju

Starejša sestra Lara je tekmovala v B ligi v otroški kategoriji. Nastopila je s solo predstavo v svoji najljubši plesni panogi akrobatski ples, v kateri se že od začetka naprej počuti gotova in ji prinaša tudi največ veselja. S svojo koreografijo je osvojila sedmo mesto. Tako kot starejša sestra je tudi mlajša Nina tekmovala v B ligi, v kategoriji minis, kjer plešejo tekmovalci do 9. leta. Zadnji dan DanceStar je s sodobnim izraznim plesom publiko in žirijo očarala v tolikšni meri, da je osvojila drugo mesto in tudi naslov svetovne viceprvakinje.

Lara Stropnik s koreografijo v plesni panogi Acro dance - akrobatski ples FOTO: Heike Manhart

Strast in trud v plesanju

Lara in Nina menita, da je bil nastop na velikem odru v Poreču nekaj čisto posebnega. Navijanje in aplavz številne publike dajeta koreografiji posebno atmosfero. Pred tekmovanjem sta plesalki vedno malo nervozni, še bolj pa starša Jože in Taja Stropnik. Še posebej ju veseli, da sta hčerki zavzeti za šport ob katerem uživata in se lahko razvijata. Taja meni, da ni nič lepšega za mamino srce, kakor če vidiš, kako se otrok potrudi za določeno stvar in se mu trud tudi poplača.

