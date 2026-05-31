V Poreču je postala svetovna viceprvakinja

Plesalki najraje tekmujeta, kar sedaj že uspešno počneta štiri leta. Prvi nastop sta imeli na Madžarskem in sta tudi že redni udeleženki na letnih avstrijskih prvenstvih ASDU Austria Open, kjer vedno znova očarata domačo publiko z nepozabnimi nastopi. Letos sta tudi prvič nastopali v Celovcu na Dance Contestu v koncertni hiši in pred kratkim tudi prvič na svetovnem prvenstvu DanceStar World Dance Masters v Poreču, enem od največjih, najprestižnejših in najprepoznavnejših plesnih dogodkov na svetu. Tekmovanje združuje več kot 7.000 plesalk in plesalcev z vsega sveta. Da lahko sploh tekmuješ, morajo udeleženci med letom zbirati točke, na podlagi katerih se lahko kvalificirajo za A ali B ligo.