V namiznem tenisu srečal športnega Abrahama

Zgodba športnega društva se je začela leta 1976, ko je mladina v Bilčovsu ustanovila namiznoteniško sekcijo, ki se je že naslednje leto vključila v uradno tekmovanje. Začetki so bili skromni. Zaradi pomanjkanja prostorov so člani sprva trenirali in imeli tekme v farni dvorani v Šentjakobu. Šele z gradnjo nove ljudske šole v Bilčovsu je klub dobil primeren prostor, v katerem trenira in tekmuje še danes. Poleg športa je imelo društvo pomembno družabno in kulturno vlogo, saj je bilo ustanovljeno z namenom krepitve vaške skupnosti in poleg tega ohranjanja slovenskega jezika. Ko so ustanovni člani odšli na študij na Dunaj, je redno tekmovanje malce zamrlo, a so študentje v prestolnici nadaljevali z igranjem namiznega tenisa. Ko so se vrnili domov, pa se je delovanje ponovno začelo, k temu pa je močno prispeval tudi novinar Andrej Mohar, ki se je takrat priselil v Bilčovs in spodbudil klub. Kasneje je zaradi pomanjkanja igralcev in zahtevnega tekmovanja, ki obsega kar 20 tednov na sezono, prišlo do združitve z namiznoteniškim klubom iz Kotmare vasi. V tej skupni postavi so igrali zadnja tri leta in imeli štiri ekipe na različnih ravneh.