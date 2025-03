V Mozirju v Sloveniji se je rodil legenda SAK Lojze Jagodič – od tam so prišli nogometaši na obisk k SAK: Obisk iz rojstnega kraja Lojzeta Jagodiča

Malokdo pa ve, da je Jagodič kot 6-letnik prišel s starši leta 1952 iz Mozirja iz Slovenije v Celovec in da sprva ni znal nobene nemške besede. »Predvsem v šoli je bilo to hudo, ker so me grdo gledali,« pripoveduje Lojze. 73 let pozneje so prišli nogometaši iz Mozirja na prijateljsko srečanje k SAK v Celovec. Odigrali so tri tekme, U10, U12, in U13, in se družili. Tekmam je sledilo 200 gledalcev. Srečanje je organiziral trener SAK U10 Jaka Vrtar, ki je doma v Mozirju.