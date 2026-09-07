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V Lepeni tečejo intenzivne priprave za novo sezono

7.9.2026 Češka Tschechien Daniel Gallob
V sklopu avstrijskega namiznoteniškega kampa se je delegacija NTK Lepena od 22. do 26. avgusta odpravila v Hluk na Češko. Na tem kampu so sodelovali namiznoteniški klubi iz vse Avstrije, iz Lepene pa so se ga udeležili Mitja Orasche, koordinator kluba in naraščaja, Elias Thier ter brata Simon in Leo Ošina.
Z leve: Simon Ošina, Simon Pfeffer, Elias Thier, Leo Ošina, Mitja Orasche

»Priprave na Češkem so bile zahtevne, saj smo v petih dneh imeli enajst treningov, tako da ni več preostalo veliko časa za počitek. Mnogo smo se naučili o vrhunskih trenerjih in igralcih, kot je Simon Pfeffer, večkratni podprvak Avstrije, ki trenutno zavzema šesto mesto na avstrijski ravni,« pove Mitja Orasche. Še preden se je klub udeležil intenzivnega kampa, so 16. avgusta v Železni Kapli imeli enodnevni turnir »UMDI Verbindungen«, na katerem sta tekmovala prijateljska kluba NTK Lepena in UMDI Tischtennisskultur z Dunaja. »Ime namiznoteniškega društva UMDI izhaja iz nemške fraze »Um die Angabe«.

Skupinska slika NTK Lepena in UMDI Tischtenniskultur z Dunaja.

Dunajsko društvo organizira razne dogodke s to frazo, na primer »UMDI Verbindung«. Ob tem turnirju je ekipa UMDI spoznala kulturo in zgodovino koroških Slovencev. Obiskali so tudi Peršmanov muzej, kjer je bilo zanimanje precejšnje,« je povedal Orasche, ki je na turnirju osvojil prvo mesto. Namiznoteniška sezona se za Lepeno začne konec septembra, ko bodo tekmovali s tremi ekipami - v koroški ligi, podligi in v tretjem razredu. »Letošnji cilji so jasni. Ker imamo v tretjem razredu močne igralce, je podvig v drugi razred že zahteva. Poleg tega želimo v podligi na koncu sezone končati v sredini lestvice. V koroški ligi, kjer tudi jaz tekmujem, pa hočemo tam zagotoviti obstoj. Letos imamo tudi dve naraščajni ekipi in sicer U11 in U13,« je povedal Orasche.   

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