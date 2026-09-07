V Lepeni tečejo intenzivne priprave za novo sezono

Dunajsko društvo organizira razne dogodke s to frazo, na primer »UMDI Verbindung«. Ob tem turnirju je ekipa UMDI spoznala kulturo in zgodovino koroških Slovencev. Obiskali so tudi Peršmanov muzej, kjer je bilo zanimanje precejšnje,« je povedal Orasche, ki je na turnirju osvojil prvo mesto. Namiznoteniška sezona se za Lepeno začne konec septembra, ko bodo tekmovali s tremi ekipami - v koroški ligi, podligi in v tretjem razredu. »Letošnji cilji so jasni. Ker imamo v tretjem razredu močne igralce, je podvig v drugi razred že zahteva. Poleg tega želimo v podligi na koncu sezone končati v sredini lestvice. V koroški ligi, kjer tudi jaz tekmujem, pa hočemo tam zagotoviti obstoj. Letos imamo tudi dve naraščajni ekipi in sicer U11 in U13,« je povedal Orasche.

