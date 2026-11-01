V Barceloni je bil sprejet v nogometno akademijo

»Ko sem izvedel, da bi lahko pri petnajstih letih eno leto živel v Barceloni, sem takoj pristal. Vedel sem, da ne bo lahko, ampak takšne priložnosti nisem hotel izpustiti,« je povedal Taj Krupić Šumež, ki je pred odhodom v Španijo opravil intenzivne nogometne in fizične priprave skupaj z nekdanjim profesionalnim nogometašem Robertom Marušičem. Pri kondicijskih treningih mu je pomagal starejši brat Omar, borilec mešanih borilnih veščin. V Barceloni je vključen v program MPEP (Marcet Professional Eurofootball Program), ki ga izvaja Marcet Football Academy. Cilj programa je optimalna priprava mladih nogometašev in deluje kot odskočna deska za prestop v profesionalne klube. Igra za ekipo Juvenil U19, s katero nastopa tudi v tekmovanju Hyper League. Ker je letnik 2010, je med najmlajšimi v ekipi in večinoma igra proti starejšim nogometašem. Program vključuje vsakodnevne treninge, tekme, individualno delo in analizo igre. Ekipa se meri z raznimi španskimi in mednarodnimi nasprotniki, včasih tudi na dveh ali treh tekmah na teden. »V Barcelono sem prišel predvsem zato, da bi čimveč igral, se učil in napredoval,« pravi mladi napadalec, ki je prej igral v akademiji Austrie Celovec. Taj obiskuje ameriški šolski program, pri katerem pouk poteka v angleščini, obenem pa se uči tudi španščine. Življenje v mednarodnem okolju mu omogoča spoznavanje oseb in kultur iz različnih držav, obenem pa se uči samostojnosti.
Pomembno vlogo na njegovi športni poti ima družina. Starejši brat Omar, ki se posveča mešanim borilnim veščinam, je bil tudi razlog, da se je Taj kot otrok začel ukvarjati z nogometom. Danes mu predstavlja vzor predvsem zaradi discipline, vztrajnosti in načina, kako se spoprijemati z izzivi. Krupić Šumež pa na nogometnem igrišču nosi tudi ščitnik z Omarjevo fotografijo iz otroštva. Oba starša ga podpirata pri njegovih odločitvah in mu omogočata, da se razvija tako na športnem kot na osebnem področju. »Ob tem se moram zahvaliti tudi Dvojezični trgovski akademiji, še posebej gospodu Pogelschku in razredniku gospodu Jugu za podporo ob enkratni priložnosti in za razumevanje. Hvala tudi sošolcu Jonu, ki mi je vedno stal ob strani in mi je v moji odsotnosti pošiljal zapiske in naloge. Zaradi vseh teh ljudi em se lahko odpravil v Barcelono dobro pripravljen in z občutkom, da me doma podpirajo,« pravi Krupić Šumež.
»Na prvem mestu mi je še vedno šola. Ob tem pa se veselim vsakega naslednjega treninga, vsake tekme in vsake priložnosti, da počnem nekaj, kar imam res rad,« pojasnjuje Taj Krupić Šumež. Barcelono razume kot pomembno življenjsko izkušnjo, v kateri se uči novi jezik, spoznava mednarodno nogometno okolje in pridobiva samostojnost. Kam ga bo pot vodila v prihodnosti, še ne ve, vendar želi izkoristiti vsako priložnost za napredek.
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