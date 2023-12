Do sedaj so snežne naprave delale šele okoli 40 ur. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev trenutno še ne morejo skakati. Odgovorni so optimistični, da jim bo uspelo pripraviti skakalnice še letos. 7. januarja pa mora biti že prva tekma.

Malo pred 7. uro zjutraj je. Termometer kaže minus štiri stopinje. Idealni pogoji za zasnežitev skakalnic, bi človek mislil. Toda megla in z njo povezana vlaga sta na začetku decembra onemogočili delo na zahomških skakalnicah. V naslednjih dneh so se nato povišale temperature, tako da zopet ni bilo mogoče pripraviti snežne odeje za skakalce in skalalke ŠD Zahomc.

Takole so videti pripravljene zahomške

skakalnice. Doslej jih zaradi previsokih temperatur in vlage še ni bilo mogoče pripraviti.

Na skakalnicah delajo noč in dan

»Imamo aplikacijo, ki natančno kaže, koliko stopinj in koliko vlage je na skakalnici,« razlaga Franzi Wiegele ml. in pravi, da je pri pripravljanju umetnega snega potrebno določeno razmerje med vlago in temperaturo. Preko formule določajo, kdaj je primeren čas za vklop stroja za umetni sneg. Preko aplikacije nenehno spremljajo vremenske spremembe, da ne bi zamudili pravega časa. Primerne vremenske okoliščine so večinoma sredi noči. Tako ni neobičajno, da se je treba odpraviti sredi noči k skakalnici. Najmanjša skakalnica je visoka pet metrov, druge so 20 m, 35 m, 55 m in 80 m. Največje skakalnice v zadnjih letih ne pripravljajo več, saj se ogromno dodatno delo ne splača, če začnejo tako pozno s pripravo. Pri pripravi skakalnic gledajo na to, da je povsod nasutih med 25 in 30 cm.

Iz bistriškega potoka na zahomške skakalnice

V letih 1992/1993 so zahomško skakalnico s cevjo povezali z bistriškim potokom, iz katerega črpajo vodo, ki je potrebna za zasnežitev petih skakalnic. Prednost je, da ima črpana voda nizko temperaturo, kar je dobro za pridelavo umetnega snega. Do težav pa pride, ko voda zmrzne.

Skakalnice pripravljajo vedno kasneje

S snežno napravo razpršijo vodo, ki zmrzne preden se dotakne tal. Tako nastane sneg, ki ga z »ratrakom« razporedijo po skakalnicah.

»Ko smo začeli z umetnim snegom, smo v Zahomcu skakali že novembra. Sedaj pa se je vse premaknilo za en mesec,« pravi Wiegele ml. V teku let so zaradi vremenskih sprememb skakalnice začeli pripravljati vedno kasneje, tako da so v društvu prisiljeni razmišljati, kako naj bi v naslednjih letih šlo naprej. Wiegele ml. razlaga, da je najverjetnejša rešitev umetna plastična podlaga, ki bi omogočala celoletno uporabo skakalnic. Ta korak pa je povezan z ogromnimi stroški. Trenutno mladi člani in članice ŠD Zahomc trenirajo na skakalnicah v alpski areni v Beljaku, kjer bo v soboto, 23. decembra, tudi tekmovanje za koroški pokal. 7. 1. 2024 bo nato tekmovanje potekalo v Zahomcu. Po slabih vremenskih razmerah na začetku decembra so se minuli konec tedna v Zahomcu izboljšali pogoji. Vse kaže, da bo v Zahomcu vse pripravljeno pravočasno in da nič ne bo oviralo uspešne zimske sezone.