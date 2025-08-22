Ustanovitelju SKD Globasnica v čast

Tako tudi letos, ko je bilo žegnanje v nedeljo, 20. julija. In ko so po pranganju in slovesni maši blagoslovili tudi obnovljeno in digitalno posodobljeno župnišče, v katerem je tudi muzej z zbirkami o Hojnikovem ustvarjanju. Ob tej priložnosti je o vlogi župnika Hojnika spregovoril tudi Lojz Pristavnik, ki je začel z zbiranjem muzejskega gradiva, posebne zasluge pri obnovi in digitalni posodobitvi pa ima tudi Marija Polanšek. Po slovesnosti so udeleženci iz Globasnice in Borovelj počastili župnika Hojnika tudi ob dobri jedači in pijači. Na slike z leve Štefan Boschitz, Joško Igerc, Janja Boschitz, Jože in Marija Polanšek, Lojz Pristavnik, Roman Verdel, Lidija Smrečnik in Hannes Pasterk.