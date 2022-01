V soboto, 22. 1. 2022, se je v areni za tek na smučeh v Breški vasi zbralo okoli 100 navdušencev in navdušenk vseh starostnih skupin, ki so se potegovali v deželnem prvenstvu v prostem stilu. Tekmovanja se je udeležil tudi deželni glavar Peter Kaiser. V svojih kategorijah so blesteli tudi mladi tekači in tekačice gostujočega društva iz Breške vasi, ki so dosegli lepe rezultate.

Julia in Helena Skuk sta postali deželni prvakinji, drugo mesto sta dosegla Livia Marzano in David Nachbar, tretje mesto pa Florian Slanic. Le za las so stopničke zgrešili Samuel Piko, Katarina Slanic in Neli Kogelnik.

V Breški vasi imajo progo za tek na smučeh odprto od 9. do 17. ure cel teden, ob torkih, četrtkih in petkih pa do 20. ure z umetno osvetljavo. Potrebno opremo lahko dobite na licu mesta, kjer je na razpolago 200 garnitur. Vsi lahko pridejo in si to ogledajo. Predsednik društva Josef Skuk pravi, da bo odprto vsaj do 15. marca.