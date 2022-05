Rafael in David Waldhauser sta na državnem prvenstvu v športnem kegljanju osvojila odlične rezultate. Rafael je v starostni skupini do 14 let postal avstrijski prvak, David pa je v starostni skupini do 10 let postal avstrijski podprvak.

Kot koroška prvaka v športnem kegljanju sta se brata Rafael in David Waldhauser kvalificirala za državno prvenstvo, ki je potekalo minuli konec tedna. Mlajši David Waldhauser, ki trenira v »Kärntner Leistungszentrum«, je nastopil v St. Pöltnu v starostni skupini do 10 let in postal avstrijski podprvak. Starejši brat Rafael, ki nastopa za ekipo »Kärntner Landesregierung«, je kot najmlajši nastopajoči v starostni skupini do štirinajst let osvojil v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt) naslov državnega prvaka.

Športno kegljanje se razlikuje od bolj poznanega bowlinga v nekaj ozirih. Pri športnem kegljanju se s kroglo, brez lukenj za prste, podira devet kegljev, postavljenih na koncu igralne steze. Pri bowlingu se meče krogle s tremi luknjami proti desetim kegljem. Pri tem pa se razlikuje tudi način giba in sistem metanja. Do športnega kegljanja sta brata Waldhauser prišla preko družine, v kateri sta še danes aktivna njuna babica in stric. Slednji, stric Daniel Waldhauser, trenutno tekmuje v prvi avstrijski ligi za štajersko ekipo ESV Leoben. Kot mladinec je dvakrat nastopil na svetovnem prvenstvu juniorjev.

Športna panoga, pri kateri je v ospredju koordinacija celotnega telesa v kombinaciji s koncentracijo, je za vsakogar od šestega leta naprej. Vsak se lahko javi pri mladinskem koordinatorju Norbertu Leitnerju na telefon +43 650 4769936.