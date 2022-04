Družina Volotovskiyy in Druml s predstavniki SŠZ in RC-KAC. Foto: Reichmann

Slovenska športna zveza (SŠZ) je skupaj z letos včlanjenim kolesarskim društvom RC-KAC izpolnila veliko željo mladega kolesarskega navdušenca, ki je z družino moral pobegniti iz Ukrajine, in mu podarila kolo. Družina Volotovskiyy je nov začasen dom našla v »Stari pošti« na Bistrici na Zilji, kjer jo je sprejela družina Druml.

V preteklih tednih je tudi na Koroško prispelo več sto begunk in beguncev iz Ukrajine, ki so nastanjeni v raznih stanovanjih in bivališčih. Med njimi je družina Volotovskiyy, ki je nov začasen dom našla v gostilni »Stara pošta« na Bistrici na Zilji, kjer jih je sprejela družina Druml.

Družina je pribežala iz mesta Žitomir, ki leži 130 km zahodno od Kijeva. Tam sta otroka Maksim in Evgenij hodila v šolo in se ukvarjala s športom. Mama je delala kot kuharica v otroškem vrtcu, oče pa je bil dolga leta voznik na dolge proge. Pred šestimi leti sta mu odpovedali ledvici, kot bolnik na dializi je čakal na nujno operacijo. Potem je izbruhnila vojna.

Otroka trenutno obiskujeta Slovensko gimnazijo v Celovcu. Prve dni je bilo malo težko, a potem sta našla dobre prijatelje, je v oddaji »Dober dan, Koroška/Dober dan, Štajerska« z dne 3. 4. 2022 pojasnil starejši od bratov, Maksim Volotovskiyy. Dodal je, da sporazumevanje poteka preko googlovega tolmača, ker se še ne razumejo.

Veselje nad novim kolesom je bilo nepopisno. Foto: Reichmann

Mlajši brat Evgenij je že vrsto let zagnan kolesar. Na pobudo Pepce Druml sta mu Slovenska športna zveza in vanjo včlanjeno društvo RC-KAC pravočasno za veliko noč izpolnila veliko željo: kolo. Njegova največja želja je bila, da bi lahko nadaljeval s kolesarskimi treningi. Zato so mu na veliki petek predsednik SŠZ Marijan Velik, predsednik Koroške kolesarske zveze Peter »Paco« Wrolich in predsednik RC-KAC Gernot Jud v športnem parku v Celovcu predali novo kolo ter potrebne pripomočke za dirkanje.

V pogovoru je Ludvik Druml dejal, da so bili prvi dnevi z novim kolesom lepi in da se bo Evgenij že kmalu s Tomažem Drumlom podal na daljšo kolesarsko pot. Že sedaj pa je nadvse navdušen in se vozi gor in dol po vasi.

Tovrstnih dobrodelnih akcij se veseli in jih podpira tudi krovna športna organizacija Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki si v prihodnje želi še več takih pobud, je v sporočilu izrazil predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec.

Slike: Reichmann