Tudi poleti pridno trenirajo in se učijo

Liza Smrtnik (61)

Železna Kapla Eisenkappel

Pravzaprav sem na Rebrci sedaj že tretji teden. Prva dva tedna sem kuhala za mlade umetnike, ta teden pa za mlade športnike. Tukaj sem zato, ker so iskali nekoga, ki bi kuhal za mlade. Z veseljem sem to sprejela. Lepo je videti mlade, če jim je jed teknila in priletijo v kuhinjo in kričijo: Hvala, Liza, super je bilo, dobro smo se najedli! Otroci najraje jedo chicken nuggets. Sedaj sem že drugo leto v penziji. V delovni dobi sem bila veliko po svetu, delala v pisarni in v zadnjih osmih letih delala tudi v gastronomiji. Že od nekdaj pa sem bila kuharica za »hobi«.