Tudi poleti pridno trenirajo in se učijo

»Mi smo na Rebrci; zabavamo se tudi vsi. Mi pojemo in ploskamo; dobro voljo hočemo. Mi smo na Rebr, Rebr, Rebr ... Rebrci. Kje smo? Na Rebrci,« se je začela himna letošnjega Poletnega Kampusa na Rebrci. Pesem sta na osnovi pesmi Wackelkontakt (nemški kantavtor OIMARA) napisala Christian Wrulich, član glasbene skupine Matakustix, in Igor Woschitz, član kvarteta Nomos.
Dan na Poletnem Kampusu se je začel z nujno potrebnim okrepčevalnim zajtrkom, ki ga je letos pripravila Liza Smrnik iz Železne Kaple. Tudi v tednih poprej je kuhala za mlade na Tednu mladih umetnikov. Prav tako pa je Liza Smrtnik za okoli 40 otrok in okoli 10 trenerjev in mentorjev pripravila tudi kosilo in večerjo. Med zajtrkom in kosilom je bila najprej na sporedu enota slovenščine.
Potem gredo mladi športniki in športnice na podstrešje, kjer vadijo himno. Temu sledi potem prva športna enota. Otroci in najstniki se pri tem razdelijo na tri skupine. Ena trenira nogomet, druga košarko in tretja odbojko na mivki. Po kosilu so šli ob lepem vremenu v kopališče v Železno Kaplo ali pa tudi na goro Rok. Po večerji je ekipa trenerjev, mentorjev in vzgojiteljev pripravila še večerni program.
Leta 2001 je Slovenska športna zveza v poletnih mesecih organizirala Teden jezikov in športa na Rebrci. Ta je predhodnik Poletnega Kampusa. V prvih letih po koroni so se poletni kampi odvijali v Celovcu, lani so poletno druženje v vadbi športa in jezika ponudili tako v Celovcu kot tudi na Rebrci, v letošnjem poletju pa zgolj na Rebrci.
Pravzaprav sem na Rebrci sedaj že tretji teden. Prva dva tedna sem kuhala za mlade umetnike, ta teden pa za mlade športnike. Tukaj sem zato, ker so iskali nekoga, ki bi kuhal za mlade. Z veseljem sem to sprejela. Lepo je videti mlade, če jim je jed teknila in priletijo v kuhinjo in kričijo: Hvala, Liza, super je bilo, dobro smo se najedli! Otroci najraje jedo chicken nuggets. Sedaj sem že drugo leto v penziji. V delovni dobi sem bila veliko po svetu, delala v pisarni in v zadnjih osmih letih delala tudi v gastronomiji. Že od nekdaj pa sem bila kuharica za »hobi«.
Kot otrok sem bila tukaj na Rebrci tako na športnem tednu kot na Tednu mladih umetnikov. Moram pa reči, da mi je bil športni teden vedno malo bolj všeč. Letos sem zelo vesela, da sem prvič lahko tukaj tudi kot vzgojiteljica. Tako kot otrok kot tudi sedaj kot vzgojiteljica zelo uživam tukaj na Rebrci. Izkušnje iz otroštva mi sedaj tudi pomagajo pri delu vzgojiteljice. Že kot otrok sem na kampih spletla veliko novih prijateljstev. Otroke, ki so na Rebrci, pa bom morda že kmalu spet srečala na kakšni praksi, saj se izobražujem za dvojezično ljudskošolsko učiteljico.
Na Rebrco me je prijavila moja mama, pripeljala me je pa moja teta. Na Rebrci sem prvič in mi je zelo všeč, ker se ves dan ukvarjam s športom. Najraje pa igram nogomet in košarko. Doma v prostem času se tudi rad vozim z gorskim kolesom. V tem tednu je bilo dobro vse, kar nam je Liza skuhala.
Letos sem prvič na športnem kampusu. Moj brat Gregor je tudi tukaj na Rebrci. Z bratom sva nujno hotela letos na Rebrco, čeprav imata ata in mami v istem času dopust. Uživava, ker sva lahko en teden brez staršev. Igram nogomet pri SAK-u v Vidri vasi, kjer je moj trener stric David. Na športnem kampusu mi je najbolj všeč odbojka, sicer pa mi je vse všeč. Od jedi mi je bilo vse dobro.
Letos me je mama opozorila, da je spet športni kampus na Rebrci. Sem pa letos že drugič tukaj z bratom in bratrancem. Najbolj mi je všeč odbojka. Igram tudi že tretje leto odbojko pri SK Zadruga Aich/Dob. Prej pa sem igral nogomet pri SAK-u. V tem tednu so mi pa bili chicken nuggets najboljši.
Moja mama mi je povedala o športnem kampusu in potem sem bil hitro za. S prijateljem iz šole sva tukaj, sem pa tudi že dobil nove prijatelje. Najraje igram nogomet. Trenutno še ne treniram pri nobenem klubu, bom pa začel jeseni. Najboljša jed so bili špageti bolognese.
Letos sem prvič sploh na kakšnem kampusu. Hotela sem iti na športni kampus na Rebrco, ker se rada ukvarjam s športom. Tukaj zelo uživam med otroki in ker se tudi lahko naspim. Moj najlubši šport je košarka, saj imam doma košarkarsko žogo. Nisem pa še v nobenem športnem klubu. Najraje sem jedla juhe, najboljša pa mi je bila abc-juha.
