Triatlon Ironman 2025: Dan pred svojim 58. rojstnim dnem je prvič opravil celovški Ironman

To je Ironman, ki se ga je letos udeležilo okoli 3000 udeleženk in udeležencev iz 70 držav. Med njimi je bil tudi Šentjakobčan, ki živi le nekaj metrov stran od kolesarske proge Ironmana. Ob progi ga je spremljala in spodbujala družina, ki je le dan prej ali celo na dan Ironmana izvedela, da bo sodeloval na tem skoraj celemu svetu znanem tekmovanju. Njegova najmočnejša disciplina je bilo kolesarjenje, kar pripisuje tudi bližini domače trase, ki poteka deloma po Ironman progi in mu je seveda dobro znana. Na tek se je pripravil z ženo, s katero tečeta vsak teden enkrat ali dvakrat na Svete Višarje ali Dobrač. Za plavanje pa si je vzel trenerja in redno šel plavat v bližnje Vrbsko ali Baško jezero. Lani je v Portorožu zaključil polovični Ironman. Pri letošnjem celotnem Ironmanu je pri plavanju že po 1,5 kilometra začutil udarec noge. Sprva ni vedel, ali bo šlo naprej. A vedno si je dejal, in to ga je tudi vodilo v cilj, da če si v glavi rečeš, da hočeš, potem bo tudi šlo.