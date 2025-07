Tretjič zapored so postali prvaki

Pobuda »Dobrodošli pri nas« je mednarodno srečanje slovenskih nogometnih navdušencev. Poleg športnega druženja srečanje nudi udeležencem spoznavanje zamejstva ter zamejske skupnosti in daje priložnost, da se na nogometni zelenici srečajo politiki, poslovneži in kulturniki. Ob tej priložnosti si ob športnem užitku lahko izmenjujejo tudi mnenja in izkušnje ter v sproščenem vzdušju navezujejo nove prijateljske vezi. Krstna izvedba je bila leta 2016 pri Slovencih v Italiji v športnem centru v Bazovici. Letos so se zbrali v madžarskem Gornjem Seniku. Izbrana vrsta koroških Slovencev je tretjič zapored osvojila lovoriko. Poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze (SŠZ) Marko Loibnegger pa je izjavil: »Seveda je sedaj cilj, da bomo tudi četrtič zapored ubranili naslov.« Naslednja izvedba pobude Dobrodošli pri nas pa bo naslednje leto na Koroškem.