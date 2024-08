Racketlon je tekmovalni šport, ki združuje štiri različne športne panoge. V Železni Kapli so minulo soboto pripravili že tretji racketlon turnir, ki je potekal v malo drugačni obliki.

Tudi tenis je eden od štirih panog, ki jih igrajo pri racketlonu.

V primerjavi s tradicionalnim racketlonom je teniško društvo iz Železne Kaple v sodelovanju s SPD Zarja in Lepensko šolo izvedlo turnir z dvema majhnima razlikama. Medtem ko se klasičen racketlon igra posamično v štirih športnih panogah – namiznem tenisu, badmintonu, skvošu in tenisu – so organizatorji v svoji različici tekmovanja omogočili igranje v dvojicah namesto posamezno. Poleg tega so namesto skvoša vključili padel tenis.

Razvoj racketlona

Prvaka Jürgen Rauscher in Katharina Baloh

Racketlon se je začel sredi osemdesetih let na Finskem, kjer so tamkajšnji predstavniki športov z loparji oblikovali igro, imenovano mailapelit. Prvo prvenstvo so organizirali leta 1986 v Helsinkih. Šport se je nato začel širiti v Skandinaviji preko turnirjev, na katerih je sodelovalo vedno več igralcev. Pomemben korak k mednarodni uveljavitvi je ta oblika tekmovanja storila leta 2001, ko so v Göteborgu priredili prvi mednarodni turnir. Od takrat naprej racketlon doživlja razcvet tudi drugod po svetu.

Tekmovanje v prijateljskem duhu

Drugo mesto sta si priborila

Philip Ošina in Benjamin Mochar

V Železno Kaplo je racketlon prispel pred tremi leti, ko so organizirali prvi tovrstni dogodek. Minula dva turnirja sta potekala v večernih urah. Letos pa se je 32 igralcev in igralk, razdeljenih v 16 dvojic, zbralo že popoldne na teniškem igrišču v Železni Kapli. Čeprav je tekmovanje potekalo v prijateljskem duhu, je bilo opaziti, da so vsi udeleženci pokazali izjemno tekmovalnost in željo po zmagi. Prvo mesto sta si letos priigrala dvojica Jürgen Rauscher in Katharina Baloh, drugo mesto pa Philip Ošina in Benjamin Mochar.