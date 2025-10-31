Novice logo
Trener, ki je ponovno šel v gol 

31.10.2025 Celovec Klagenfurt Silvo Kumer
Simon Sadnek (37) je po sedmih letih nepričakovano spet v golu SAK. Pravzaprav je svojo aktivno igralsko pot kot vratar končal leta 2018 in se je posvetil samo še treniranju vratarjev in bil 7 let co-trener prve ekipe SAK. 
Simon Sadnek bo tudi proti Wolfsbergu v golu

Toda od avgusta naprej je spet prvi golman SAK. Ker si je vratar Kristijan Kondič poškodoval ramo – je odslej Simon spet v golu. Ker mladi vratarji Paulitsch (18), Brenner (20) in Rozman (16) po oceni trenerjev še niso v stanju igrati v koroški ligi, ni preostalo ničesar drugega, kot da se Simon postavi v gol. Sadnek: »Ker je bilo to želja vseh v klubu, je bilo zame jasno, da ni alternative, toda čudežev nihče ne sme pričakovati, sem zasilna pomoč in branim, kolikor pač morem.« 

SAK je moral način igre prilagoditi novi situaciji. Jolič: »Prej je bil v golu 198 cm visok orjak Kondič, zdaj 175 cm visok trener. To pomeni, da skušamo za vsako ceno preprečiti strele z distance, pri visokih žogah pa morajo branilci vsi na prvo žogo.« Tudi ta petek igra Sadnek spet v golu, ob 18.30 pride v Celovec vodeči ATSV Wolfsberg.

