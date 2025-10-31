Trener, ki je ponovno šel v gol 

Toda od avgusta naprej je spet prvi golman SAK. Ker si je vratar Kristijan Kondič poškodoval ramo – je odslej Simon spet v golu. Ker mladi vratarji Paulitsch (18), Brenner (20) in Rozman (16) po oceni trenerjev še niso v stanju igrati v koroški ligi, ni preostalo ničesar drugega, kot da se Simon postavi v gol. Sadnek: »Ker je bilo to želja vseh v klubu, je bilo zame jasno, da ni alternative, toda čudežev nihče ne sme pričakovati, sem zasilna pomoč in branim, kolikor pač morem.«