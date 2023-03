Slovenska športna zveza s partnerskimi društvi 5. marca vabi na tradicionalni, že 45. zimski pohod na Arihovo peč. Pohodnice in pohodniki imajo med 9. in 12. uro čas, da se odpravijo od Polanca na Čemernici (Hodnina) do partizanskega bunkerja in nadaljujejo pot do planinske koče SPD Celovec na Bleščeči (1.084 m), nato pa se podajo nazaj mimo Ressmannove lovske koče do Polanca.

Pohodniki morajo biti zimsko in planinsko opremljeni ter se držati označene poti. Pohod poteka v spomin na padle borce v bunkerju pod Arihovo pečjo. Prijave so možne na dan pohoda med 9. in 12. uro na štartu pri Polancu, štartnina znaša 8 evrov za odrasle, za otroke in mladince pa 5 evrov, plača se ob prijavi. Pohodniki prejmejo na startu kontrolni kartonček in značko. Vsak pohodnik prejme po opravljenem pohodu diplomo za udeležbo, če po prihodu v cilj predloži kontrolni kartonček. Poleg Slovenske športne zveze se vaše udeležbe na pohodu veselijo Slovensko planinsko društvo Celovec in Slovensko prosvetno društvo »Rož« Šentjakob.

Informacije o morebitni preložitvi pohoda bodo dostopne na spletni strani www.ssz.at.