Novoletni turnir ima bogato zgodovino, ki sega več desetletij nazaj. Letošnji namiznoteniški turnir v spomin na Marjana Orascheta je privabil 32 udeležencev in je potekal v šolskem centru v Železni Kapli. Igralce so razdelili na dve skupini. Na eni strani so se med seboj za naslov prvaka borili klubski igralci, na drugi pa rekreativci. Med rekreativci je osvojil 1. mesto Willi Ošina pred Paulijem Ošino in Arjenom Romanom. V kategoriji klubskih igralcev pa je Luka Nickel Koželj zmagal v finalu proti Simonu Ošini, medtem ko je Mitja Orasche osvojil tretje mesto po zmagi nad Igorjem Oraschetom. Trenutno imajo namiznoteniški igralci NTK Lepena premor, saj se prvenstvo zanje ponovno začne konec januarja.