Zakaj je SAK sredi prvenstva začel pešati, si nihče ne zna razložiti. Zato pa igralci pridno zbirajo rumene in rdeče kartone, kar redno decimira kader trenerja Joliča.

Pri rumenih/rdečih kartonih je SAK na drugem mestu, le Gmünd/Sovodnje jih je nabral letos še več. Rdeči karton so letos videli Murat Veliu, Andrej Jurinić in Daniel Čamber. Pri rumenih kartonih je vodilen Alen Muharemović (5), ki pa iz disciplinskih vzrokov ni več v kadru. 4 rumene kartone so videli Lausegger, Veliu, Vuković in Gajić in morajo pri naslednji karti za eno tekmo na tribuno. S tremi kartami so obremenjeni Čamber, Aleksić, Jurinić in Svetlozar. Kmalu bo torej trenerju manjkal vsakič po en glavni igralec.

Amaterji SAK so slavili prvo zmago v 1. razredu D.

SAK Celovec / Amaterji – Maria Rojach 4:1 (2:1)

SAK: Sebastian Knabl, Mujtaba Mohammadi, Marjan Koletnik (K), Roman Sadnek, Mirnes Bečič, Leon Brisevac, Nik Voggenberger, Toni Dullnig, Noah Lupar, Niklas Travnik, Haris Hejezović

Rezervni igralci Ibrahim Omerović, Adnan Suljić, Luka Homan, Jure Loboda, Jan Wieser, Lukas Ristič, Prutej

Strelci: 1:0 Bečič (32.), 2:0 Lupar (40.), 2:1 Celu (54.) 3:0 Lupar (90.), 4:1 Lupar (94.) Trener: Benno Germadnig