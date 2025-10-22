To so kapelški društveni prvaki 

Tekmovanje je skupno privabilo 69 tekmovalcev in pokazalo veliko navdušenje nad tenisom v regiji. Društveni turnir je potekal v prijateljskem, a tekmovalnem vzdušju, polnem športnega duha in navdušenja. V moški kategoriji A je naslov osvojil Adrian Kuchar, ki je v finalu premagal Denisa Kovačiča, med ženskami pa je slavila Katja Osojnik. Mladinski naslov je osvojil Toni Offner, ki je zmagal pred Janijem Kacianko. V moškem B-turnirju je zmagal Michael Tschas, ki je prav tako premagal Janija Kacianko, ki je drugič stal v finalu. V ženskih dvojicah sta bili najboljši Annika in Isabella Lamprecht pred Anjo Lippusch in Sonjo Hall. V moški konkurenci pa sta slavila Adrian in Peter Kuchar, ki sta zmagala proti dvojici Jani Kacianka in Markus Sila.