To so kapelški društveni prvaki 

Tekmovanje je skupno privabilo 69 tekmovalcev in pokazalo veliko navdušenje nad tenisom v regiji. Društveni turnir je potekal v prijateljskem, a tekmovalnem vzdušju, polnem športnega duha in navdušenja. V moški kategoriji A je naslov osvojil Adrian Kuchar, ki je v finalu premagal Denisa Kovačiča, med ženskami pa je slavila Katja Osojnik. Mladinski naslov je osvojil Toni Offner, ki je zmagal pred Janijem Kacianko. V moškem B-turnirju je zmagal Michael Tschas, ki je prav tako premagal Janija Kacianko, ki je drugič stal v finalu. V ženskih dvojicah sta bili najboljši Annika in Isabella Lamprecht pred Anjo Lippusch in Sonjo Hall. V moški konkurenci pa sta slavila Adrian in Peter Kuchar, ki sta zmagala proti dvojici Jani Kacianka in Markus Sila.
Na zaključnem dnevu so za pravo energijo poskrbeli najmlajši igralci in igralke do deset let, ki so s pogumom in veseljem navdušili občinstvo. Prvenstvo je potrdilo moč skupnosti, predanosti in pravega športa.
