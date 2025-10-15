»To je letos res moja zadnja sezona!«

Letos poleti je za štiri tedne že »končal« svojo nogometno kariero. »Potem pa so me prijatelji z Metlove vsak dan klicali in pregovorili, ker so imeli samo mlade igralce. Zdaj bom igral do zime, potem pa bomo videli. Po tej sezoni pa je res konec, to sem doma tudi obljubil,« pravi oče 6-letne hčerke in 2,5-letnega sinka, ki že z velikim veseljem igra nogomet. Samo Olip je začel svojo nogometno kariero v centru SAK v Vidri vasi. »Oče me je vozil na trening, ker so tam igrali vsi iz našega vrtca in smo tam govorili tudi samo slovensko,« se spominja. V teku let je igral za ekipe iz Sel, z Rude, Sinče vasi, Šmihela in z Metlove. Kot največje dosežke omenja naslov prvaka v podligi s Šmihelom in tekme v regionalni ligi s SAK. »V Šentvidu pa smo s SAK igrali tudi prijateljsko tekmo proti ekipi US Palermo. V tej ekipi je igral mdr. urugvajski zvezdnik Edison Cavani, ki pa je proti nam igral še kot branilec,« se spominja Samo Olip, ki je večino svoje nogometne kariere igral kot vezist, v zadnjih letih pa igra kot obrambni igralec. Za najboljšega igralca, s katerim je kdajkoli igral, pa omenja Gorana Joliča, ki je pred kratkim prevzel SAK.
Goran Jolič ni le dober igralec, temveč je tudi dober trener. Čeprav SAK letos nima tako dobre ekipe, bo v celovškem mestnem derbiju premagal KAC.
Eno tekmo Šmihela sem letos že videl. Imajo kvalitetno ekipo, a nekaj še ni, kot bi moralo biti. Proti Gospe Sveti pa bodo zmagali.
Selani si bodo na domačih tleh na Stadionu pod Košuto proti prvourvščenemu podlige sredina Sirnitzu priborili eno točko.
Nasprotnik iz Labota ima zelo izkušeno ekipo, mi pa mlado. Nasprotnik ni tako slab, kjub temu pa jih bomo na domačih tleh premagali.
Če je Sinča vas kompletna in igra, kar zna, amaterji SAK nimajo nobene šanse. Sinča vas je zame letos favorit v prvem razredu vzhod.
