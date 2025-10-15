»To je letos res moja zadnja sezona!«

Letos poleti je za štiri tedne že »končal« svojo nogometno kariero. »Potem pa so me prijatelji z Metlove vsak dan klicali in pregovorili, ker so imeli samo mlade igralce. Zdaj bom igral do zime, potem pa bomo videli. Po tej sezoni pa je res konec, to sem doma tudi obljubil,« pravi oče 6-letne hčerke in 2,5-letnega sinka, ki že z velikim veseljem igra nogomet. Samo Olip je začel svojo nogometno kariero v centru SAK v Vidri vasi. »Oče me je vozil na trening, ker so tam igrali vsi iz našega vrtca in smo tam govorili tudi samo slovensko,« se spominja. V teku let je igral za ekipe iz Sel, z Rude, Sinče vasi, Šmihela in z Metlove. Kot največje dosežke omenja naslov prvaka v podligi s Šmihelom in tekme v regionalni ligi s SAK. »V Šentvidu pa smo s SAK igrali tudi prijateljsko tekmo proti ekipi US Palermo. V tej ekipi je igral mdr. urugvajski zvezdnik Edison Cavani, ki pa je proti nam igral še kot branilec,« se spominja Samo Olip, ki je večino svoje nogometne kariere igral kot vezist, v zadnjih letih pa igra kot obrambni igralec. Za najboljšega igralca, s katerim je kdajkoli igral, pa omenja Gorana Joliča, ki je pred kratkim prevzel SAK.