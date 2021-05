Nadvse nadarjeni plezalec je v težavnostnem plezanju prepričljivo premagal vso evropsko elito in se zasluženo okronal z naslovom evropskega prvaka. Po prvem mestu v kvalifikaciji in tretjem v polfinalu je v finalnem tekmovanju od vseh preplezal najdlje. Prav tako je bil tudi zelo uspešen v kombinaciji, kjer se je povzpel na odlično drugo mesto.

Perm V sredo 5. maja 2021, je v ruskem mestu Perm potekalo mladinsko evropsko prvenstvo, na katerem so se merili najboljši plezalci celine v vseh panogah tekmovalnega športnega plezanja. Član ŠD Šentjanž Timo Užnik je pri tem izstopal in od štirih možnih kolajn osvojil dve. Po polfinalnih tekmah je petnajstlet­nemu Rožanu čestital trikratni svetovni prvak Jakob Schubert, ki se trenutno pripravlja na olimpijske igre v Tokiu.