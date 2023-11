Teniški klub iz Železne Kaple je v sezoni 2023 dokazal, da ni le najuspešnejši teniški klub v okrožju Velikovca, temveč tudi eden najuspešnejših teniških klubov na Koroškem. Na ekipnem prvenstvu Koroške teniške zveze je TCE nastopil s skupno enajstimi ekipami: štiri moške ekipe, dve ženski ekipi, štiri moške seniorske ekipe ter ena otroška in mladinska ekipa.

Železna Kapla Med temi enajstimi ekipami je najbolj izstopala članska moška ekipa. Z zelo dobrimi tekmami v skupinskem delu najvišje divizije (Landesliga A) Koroške teniške zveze je ekipa pod vodstvom kapetana Adriana Kucharja zmagala v svoji skupini in se uvrstila v polfinale za naslov koroškega prvaka. V polfinalu so se nato pomerili z ekipo Tennisunion Lienz. Ekipo iz vzhodne Tirolske so prav tako premagali in tako so se igralci Adrian Kuchar, Mike Urbanija, Stefan Macheiner, Manuel Leutschacher in Christian Morosz uvrstili v finale. Njihovi nasprotniki v finalu so bili igralci ekipe TC Fresach, v kateri sta igrala nekdanja vrhunska igralca Stefan Koubek, ki je bil uvrščen že na 20. mesto na svetovni lestvici ATP, in Nemec Philipp Petschner, ki je bil uvrščen že na 35. mesto na svetovni lestvici ATP in zmagovalec dvojic v Wimbledonu ter na odprtem prvenstvu v ZDA. Privlačna in odlična borbena predstava kapelške ekipe ni bila dovolj, da bi premagala močne nasprotnike iz Brez (Fresach). Pod črto pa so bila z naslovom koroškega podprvaka v ekipnem tekmovanju presežena vsa pričakovanja. A ne le to, s tem izidom se je zapisal tudi največji športni uspeh kluba v zgodovini.

Uspešni tudi v posamezni konkurenci

Koroški prvak v starostni skupini nad 35 let Denis Kovačič

Kapelški tenisači se niso izkazali le na ekipnih tekmovanjih, temveč tudi v posamezni konkurenci. Denis Kovačič si je na koroškem prvenstvu v starostni skupini nad 35 let zagotovil naslov prvaka in skupaj z Mariom Ouschanom še naslov podprvaka v konkurenci dvojic. Med najboljše 13-letne Korošce pa spada Toni Offner, ki je bil uspešen že na več tekmah v ekipnih tekmovanjih v splošni kategoriji.

Cilji društva za prihodnost

Za prihodnost si vodstvo kluba prizadeva razširiti teniški objekt, ki je že zdaj športni objekt z zunanjimi in notranjimi teniškimi igrišči, igriščem za padel tenis, s fitnesom in boulder boksom.