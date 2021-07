Fridi Osojnik, podpredsednik društva TC Bad Eisenkappel, o tenisu v Železni Kapli

»Za nas je zelo pomembno tudi delo z mladino.«

Kako se je razvilo društvo?

V Železni Kapli imamo šest igrišč zunaj in tudi igrišče za padel tenis, ki je novo. Potem imamo tudi dvorano s tremi igrišči, ki ne pripada društvu, temveč občini, vendar naše društvo upravlja dvorano. Teniški klub se je ustanovil okoli leta 1977 in od tedaj naprej ves čas deluje. Kakor pri vseh ekipah so leta, ko vse poteka dobro, in leta, ko je malo slabše. Trenutno smo na relativno visoki ravni, če pomislimo, da imamo dvanajst ekip, ki igrajo v prvenstvu. To ni tako malo.

Kakšni so cilji?

Naša moška in ženska ekipa igrata v tako imenovani ligi Land A, ki je najvišji razred na Koroškem. Pri teh je cilj obstoj v ligi. Za nas pa je zelo pomembno tudi delo z mladino. Trenutno imamo okoli štirideset mladih, ki poleti in pozimi redno trenirajo z našimi lastnimi trenerji. Ta ponudba se nam zdi zelo pomembna.

Je tenis iz vašega vidika drag šport?

Ne, mislim da ni tako drag šport. Mi imamo letni abonma za tiste, ki stalno igrajo. Prav tako pa si lahko osebe rezervirajo tudi posamezne ure. To pa ni takšen strošek.

Vaš odnos do tenisa?

Zame je tenis na eni strani rekreacija, ko aktivno delam nekaj za telo. Na drugi strani pa je zame pomembna tudi družabnost in skupnost v društvu ter veselje do igranja. K temu je treba dodati še številne pozitivne pogovore in »hec«.