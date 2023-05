Na Koroškem se že pripravljajo na novo teniško sezono, ki se počasi približuje. V zimskih mesecih je teniški klub v Železni Kapli organiziral peti Karavanški pokal, ki je potekal od novembra do aprila. Na turnirju, ki se je odvijal enkrat mesečno, je sodelovalo devet ekip. Glede na spretnost so bile razdeljene v dve skupini. Glavni namen turnirja je bil druženje in ideja, da se tekmovalne teniške tekme odvijajo tudi v zimskih mesecih. Minuli konec tedna so se teniški igralci in igralke iz Železne Kaple odpravili v Poreč, kjer so se na tradicionalnem kampu pripravljali na novo sezono. Skupaj se jih je zbralo 60, vključno z mladimi igralci, ki bodo tekmovali v prihodnjih letih.

Udeleženci petega Karavanškega pokala

Teniško društvo iz Železne Kaple bo letos nastopilo z enajstimi ekipami na koroških prvenstvih, s prvo moško in žensko ekipo, ki bosta tekmovali v najvišji koroški ligi. Prvi bodo v letošnji sezoni na igrišča stopili igralci starostne skupine nad 60 let, in sicer v četrtek, 11. maja, zatem pa se bodo pridružile tudi ostale ekipe. Podpredsednik kapelškega teniškega društva Fridi Osojnik je povedal, da je cilj vseh ekip ostati v ligah, kjer trenutno igrajo.