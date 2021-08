V preteklih letih vedno več velikih nogometnih klubov prihaja na prijateljske tekme in pripravljalne kampe v Avstrijo. Teden pred startom nove italijanske in španske sezone se bosta na celovškem Wörthersee-stadionu srečala dva najuspešnejših nogometnih klubov sveta. Soorganizator Marko Loibnegger nam je dal vpogled v organizacijo dogodka in pojasnuje, zakaj postaja Celovec vedno bolj magnet za prestižne klube.

Tekmo med AC Milan in Real Madridom ste med drugim soorganizirali tudi vi. Kako ste prišli do tega in kaj natančno delate?

V bistvu je tako, da pri agenciji SLFC soccer iz Salzburga, ki je organizirala tekmo med AC Milan in Real Madridom v Celovcu, že dolga leta pomagam pri organizacijskih zadevah. Del tima sem bil že, ko je poljska reprezentanca trenirala pri nas na Koroškem in pozneje tudi Chelsea FC iz Anglije. Medtem sem pa že peto leto glavni odgovorni za vse kampe in tekme znanih klubov, ki prihajajo na Koroško. Delam pa predvsem s prestižnimi klubi, kot sta to letos bila Sparta Prague in LOK Moskau, ki sta želela imeti priprave na novo sezono v Avstriji. Za leto 2021 imam organiziranih nad 20 mednarodnih tekem. Ker sem skozi Slovensko športno zvezo veliko v stiku s slovenskim športom, pa tudi veliko delam z ekipami, ki so na pripravah v Sloveniji. Brez kontaktov in izkušenj, ki sem si jih nabral pri SŠZ, bi gotovo ne bilo mogoče organizirati navedenih stvari. Poleg tega smo letos z agencijo nemški reprezentanci organizirali pripravljalni kamp v Seefeldu za nogometno evropsko prvenstvo. Če bi evropsko prvenstvo zaradi pandemije ne bilo preloženo za eno leto, bi pa lani bili Nizozemci na pripravah v Vrbi. Bilo je že vse podrobno organizirano in podpisano. Zaradi dejstva, da delamo s tako znanimi klubi in ekipami, seveda tudi ugled agencije raste in javi se še več interesentov in interesentk.

Nazadnje je bila tekma razprodana leta 2018, ko je Avstrija igrala proti Nemčiji. Foto: Kuess

Kako je prišlo do tekme AC Milan – Real Madrid v Celovcu?

Tekmo v Celovcu smo mogli omogočiti s tem, da ena od naših partnerskih agencij dela veliko za italijanski klub AC Milan. V tem smislu gre tudi za pravice za prenos tekem po televiziji. Klub pa je iskal tekmo z močnim nasprotnikom, saj se teden navrh začne sezona v prvi italijanski ligi. Za stadion v Celovcu smo se pa odločili, ker ni daleč do letališča in hotela in vemo, da klubi to vedno cenijo.

Tekma je bila v 36 urah razprodana. Ste pričakovali takšno zanimanje?

Zavedali smo se, da bo zanimanje za tekmo veliko. Seveda smo upali, da bo 8. avgusta prišlo čimveč obiskovalcev in obiskovalk. Toda da bomo po 36 urah prodali 30.000 vstopnic, si pa nobeden ni upal sanjati. Osebno sem bil olajšan, da je stadion takoj bil razprodan, saj sem delal za to tekmo ves mesec. Ker sem iz Koroške, se je agencija obrnila name in smo morali oceniti, koliko bo publike in kakšne naj bi bile cene vstopnic. Seveda pa vsega tega nisem sam postavil na noge. V bistvu smo odgovorni trije. V ozadju organizijskega tima pa deluje še najmanj 25 ljudi. Saj je treba organizirati tudi policijo, catering in druge stvari, ki niso takoj vidne. Skupno bo v nedeljo delalo približno 700 do 800 oseb, kar organizacijsko seveda ni malo dela.

Ali si v prihodnosti lahko predstavljamo podobne tekme v Celovcu?

Ker je Celovec pravzaprav idealen prostor za tekme med velikimi klubi, sem prepričan, da bomo še večkrat videli podobne ekipe na Koroškem. Imamo stadion, hotele, letališče, ki je v bližini, lepo naravo in nenazadnje je tudi varno, to pa ima velik vpliv na odločitve prestižnih klubov in prav zato je Avstrija glede pripravljalnih kampov tako priljubljena. Lepo je videti, da bo na primer Liverpool FC iz Anglije že drugo leto zaporedoma prišel v Avstrijo na pripravljalni kamp, ki ga organizira naša agencija. Po tem je razvidno, da največji nogometni klubi sveta cenijo naše delo.