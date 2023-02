Zdrav duh v zdravem telesu – to je bilo geslo učitelja Joškota Wrolicha, ki je lani decembra tako nenadoma odšel od nas. Njemu v spomin je Dorfgemeinschaft Latschach – Vaška skupnost Loče priredila tek na smučeh za otroke. Saj je bil prav on tisti, ki je šolarje in šolarke pri pouku in v prostem času vedno znova znal navduševati za razne panoge športa, predvsem pa za tek na smučeh. Lepo število otrok se je odzvalo vabilu na progo v Ratenčah, pri deklicah pa je uspešno tekmovala Joškotova vnukinja Milena Mosser-Wrolich in osvojila prvo mesto. Ob razglasitvi zmagovalcev je čakalo tekače in tekačice obilo pokalov, nagrade in kolajne – na tem mestu hvala Slovenski športni zvezi in organizatorjem Vaške skupnosti Loče.