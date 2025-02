V kategoriji dekleta do deset let je Milena Mosser osvojila prvo mesto. Njen nastop pa nam bo še dolgo ostal v spominu, saj je zmagala z izjemno majhno razliko – le eno desetinko sekunde pred drugouvrščeno. Obiskuje ljudsko šolo v Ločah in je s tekom na smučeh začela pred tremi leti. Dvakrat na teden trenira v Alpski areni v Beljaku. Novopečena koroška prvakinja je vsestranski športni talent in poleg teka na smučeh tudi rada drsa, smuča, pa tudi kolesari.