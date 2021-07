Prestopni čas je šel brez velikega hrupa mimo, SAK ima stabilno, močno ekipo. Nov zagon pri mladini v Vidri vasi.

Prvi vratar SAK je bil leta 1970 današnji dekan msgr. Ivan Olip, vsa desetletja so potem igrali Selani pri SAK. Leta 2007-08 sta bila SAK in Sele celo kooperacijska partnerja, igralci obeh klubov so bili tedaj en skupen klub. Mladina iz Sel je igrala tudi po poteku pogodbe še leta v ekipah SAK, kapetan Miran Kelih je iz te kooperacije. Od SAK v Sele so šli Simon Rustja, Gabriel Gregorn ali Dorian Urank. Zadnji Selan pri SAK je bil Alessandro Oraže (2019/20). Letos se je SAK priključil Selan Niclas Travnik (21). Mladi napadalec bo treniral pri Goranu Joliču. On in še nekaj mladih sodi v krog domačih igralcev, ki naj bi bili nosilci igre SAK v naslednjih letih.

Joličev kader šteje 20 igralcev

Prva ekipa gre s kadrom 20 igralcev v prvenstvo. Zdravko Koletnik trenut­no manjka zaradi poklicne izobrazbe. Do prestopa pliberškega vratarja Pöcka k SAK ni prišlo, s tem pa se bodo verjetno ukvarjali še odvetniki in sodišče, ker vratar ni izpolnil podpisane pogodbe.

SAK v Pliberku spet s petimi ekipami

V centru SAK v Vidri vasi so vabili na sezonski zaključek in najavili, da gre center po slabših letih 21/22 spet s petimi samostojnimi ekipami v prvenstvo. SAK zbira otroke od 5 do 12 let. K temu še pridejo ekipe U15 in U17 v kooperaciji AZ Südkärnten. Poleg nogometa je glavni pomen jezikovna izobrazba, kar je bistvena razlika z ostalimi klubi v okolici.