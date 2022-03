Koch: »Ko sem zavohal pleskavice, sem vedel, da bo šlo daleč.«

V Planici ta konec tedna (od četrtka, 24. marca, do nedelje, 27. marca) poteka finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na njem se bo odločilo, kdo bo letos osvojil veliki kristalni globus, koga bodo razglasili za najboljšega letalca, za najuspešnejšo ekipo sezone in kdo bo zmagovalec tekmovanja Planica 7. V četrtek, 24. marca, so v Planici potekale kvalifikacije, v petek je na vrsti tekma posameznikov, v soboto ekipna, v nedeljo pa še enkrat posamična. O prazniku poletov v Planici so na tiskovni konferenci v Celovcu spregovorili predsednik Slovenske športne zveze Marjan Velik, nekdanji smučarski skakalec in zdajšnji analitik na televiziji ORF Martin Koch, tiskovni predstavnik Slovenske smučarske zveze Tomi Trbovc in generalni sekretar organizacijskega komiteja Planice Tomaž Šušteršič. Martin Koch, zmagovalec Planice leta 2021, nam je povedal, da je pred zmagovalnim skokom na vrhu zaletišča zavohal pleskavice, zato je vedel, da bo letel daleč. Vonj, ki ga je dosegel, je namreč pričal o močnem vzgonskem vetru, potrebnem za rekordne daljave blizu svetovnega rekorda.

Svetovni rekord 253,5 metrov je avstrijski skakalski as Stefan Kraft leta 2017 postavil v norveškem Vikersundu. Doslej najdaljša izmerjena daljava na tekmovanjih v Planici, to je 239 metrov, sega v leto 2005, to je v čas pred prenovo letalnice bratov Gorišek. Ta je bila prenovljena leta 2015 in po prenovi omogoča polete tudi preko 250 metrov.