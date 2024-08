Leichtathletik. 400 Meter Huerden. Magdalena Kulnik (KLC). Villach, am 8.8.2020. Foto: Kuess

Z drugim mestom v kvalifikacijah je Madgaleni Kulnik uspela neposredna uvrstitev za finale v teku preko 400 metrov z ovirami. V skupnem seštevku kvalifikacij je zasedla skupno četrto mesto. Toda zaradi bolečin v ahilovi tetivi Mag­dalena Kulnik ni mogla nastopiti v finalnem teku svetovnega prvenstva veteranov. »Upala sem, da bo šlo, a žal ni bilo možno,« je povedala po tekmovanju in pripomnila, da ni želela tvegati kakšne nepotrebne poškodbe. Kjub zamujenemu finalu se je veselila, da si je lahko ogledala mesto Göteborg in videla spet vrhunske športnice, s katerimi je že lani in predlanskim tekmovala na evropskem prvenstvu.