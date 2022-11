Ples je pogosto opisan kot element, ki ga poznajo prav vsi narodi sveta in ga zato imenujemo tudi »svetovni jezik«. Prav v tem svetovnem jeziku se je minuli teden pogovarjalo v Gradcu okoli 4500 plesalk in plesalcev iz 28 držav na doslej največjem svetovnem prvenstvu plesa. Med njimi na plesišču in tudi poleg njega več kot 40 oseb iz plesnega studia Kunauer iz Pliberka.

Še nikoli se svetovnega prvenstva, ki ga organizira največja svetovna plesna organizacija IDO (International Dance Organisation), ni udeležilo toliko plesalk in plesalcev. Iz plesnega studia Kunauer iz Pliberka je na plesnem veledogodku sodelovalo več kot 40 plesalk in plesalcev ter vodji studia Valentina in Mathias Kunauer, ki sta bila prvič v akciji kot sodnika. Zahtevno izobrazbo sta opravila v minulem pollet-ju. Že dolga leta sta s svojo tekom let nabrano ekspertizo bila del žirije na državni ravni. Sedaj pa se jima je porodila želja ocenjevati tudi na mednarodnih tekmovanjih.

Na svetovnem prvenstvu so nastopale tri večje skupine plesnega studia. V posamezni konkurenci je v splošni kategoriji nastopala Hanna Novak, ki je s plesom začela v nežni starosti štirih let. S 186 konkurentkami z vsega sveta je sodelovala v plesnem stilu hip hop na tekmovanju v prostem slogu (freestyle plesa). Sodelovanje na svetovnem prvenstvu si je zagotovila na avstrijskem prvenstvu, kjer je postala peta. Ta uvrstitev je bila zanjo nadvse presenetljiva, je v pogovoru razložila Hanna, saj je prvič tekmovala v odrasli kategoriji in zato ni imela nikakršnih pričakovanj. Prav ta sproščenost in fokusiranje nase in ne na okoliščine pa je zelo pomembna pri tej obliki tekmovanja, je omenila Hanna in dodala, da ji to na svetovnem prvenstvu deloma ni uspelo tako dobro. Že sedaj se spet začenjajo treningi, na katerih uri tehniko, ki ji bo pomagala na naslednjih tekmovanjih.