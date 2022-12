Začela se je biatlonska poolimpijska sezona. Na evropskem severu so svetovno elito gostili v finskem Kontiolahtiju, kraju, kjer se počuti Dunja Zdouc, ki tekmuje za DSG Sele, zelo dobro, saj je prav tam dosegla svojo doslej najboljšo uvrstitev v posamezni tekmi v svetovnem pokalu.

Dunja Zdouc je na zadnji tekmi v finskem Kontiolahtiju osvojila 10. mesto. To je bila hkrati tudi najboljša uvrstitev na kakšni posamezni tekmi v svetovnem pokalu. Zelo jo je veselilo, da se je sezona začela prav tu, nam je pojasnila v pogovoru. Nekako je Kontiolahti postal njena najljubša destinacija v svetovnem pokalu. Posebnost tega kraja je zanjo to, da se vozi pred tekmo okoli 25 minut do stadiona, tako ima čas, da se posveti svojim mislim. Morda je to tudi vzrok, zakaj je imela dobre rezultate na Finskem, nam je razložila in dodala, da ji je poleg tega tudi proga zelo všeč, čeprav je zelo zahtevna.

Letošnje priprave so bile za Dunjo težje kot v letih poprej. Od konca maja je imela težave s peto, tako da ni utegnila trenirati tako, kakor si je predstavljala. Zato je trenirala alternativno in se na primer pripravljala tudi s plavanjem na novo sezono. Priprave ocenjuje kot dobre in dodaja, da je izkoristila to, kar je bilo mogoče. Poleg telesne pripravljenosti pa je pomemben tudi spanec, je razložila, saj če imaš nekaj neprespanih noči, nisi čisto na višku pri treningih in to opaziš na progi in pri streljanju.

Kaj bo to letos pod črto pomenilo v svetovnem pokalu, je težko reči vnaprej. »Važno je, da greš z dobrim občutkom v novo sezono in potem se itak sčasoma vidi, kako se vse razvije,« je povedala Dunja Zdouc. V prvi tekmi je dosegla z le eno zgrešeno tarčo 33. mesto in s tem osvojila točke za svetovni pokal.