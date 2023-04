Romana in Marina Zablatnik s svojo mamo in trenerko Katherine. Foto: Special Olympics Österreich

Po štirih letih se bo v Berlinu za zlata odličja potegovalo okoli 7000 športnikov in športnic na svetovnih poletnih igrah specialne olimpijade. Med njimi bosta tudi sestri Zablatnik.

Letos bodo potekale v Berlinu od 17. do 25. junija svetovne poletne igre specialne olimpijade. Približno 7000 športnikov in športnic iz 190 držav se bo v nemški prestolnici potegovalo za medalje v 26 športih, hkrati pa bodo praznovali tudi velik športni festival vključevanja. Seveda bo med nastopajočimi državami tudi Avstrija, ki bo v Berlin poslala 62 športnikov in športnic. Med njimi bosta tudi Marina in Romana Zablatnik.

»Skupaj nepremagljivi« je geslo letošnjih svetovnih iger v Berlinu. Slogan, ki se specialni olimpijadi in njenim športnikom in športnicam prilega kot noben drug. Skupnost, povezanost, vključenost – to bo v središču pozornosti iger, ki so nazadnje potekale pred štirimi leti v Abu Dabiju.