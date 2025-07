Štirje naslovi koroških prvakov za KOŠ

»V starostnih skupinah do 10, 14, in 16 ter pri članih smo osvojili naslov koroškega prvaka. Starostna ekipa pod 19 let je osvojila naslov prvaka v drugi avstrijski ligi in bo naslednje leto spet igrala z najboljšimi ekipami v Avstriji. Zaradi poškodb in odsotnosti pa so postali le koroški podprvaki,« pravi športni vodja Štefan Hribar po tradicionalnem KOŠ kampu, ki je bil letos v sredo, 18. junija na športnem igrišču za Slovensko gimnazijo. Ko si minulo sredo stopil za Slovensko gimnazijo, si naletel na množico nasmejanih obrazov. Otroci so igrali košarko in nogomet, starši in prijatelji društva pa so spremljali napredovanje mladih.