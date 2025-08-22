Novice logo
Štiri panoge, eno tekmovanje

22.8.2025 Železna Kapla Eisenkappel
V četrti izdaji turnirja raketlon – edinstvene kombinacije padel tenisa, tenisa na prostem pod reflektorji, namiznega tenisa in badmintona se je minuli četrtek, 14. avgusta, pomerilo 46 igralk in igralcev.
Spredaj: Romario Orasche, Mitja Orasche, Raphael Ošina in Willi Ošina

Raketlon v Železni Kapli se je začel kot pobuda tamkajšnjega teniškega društva, ki je od letošnjega leta član Slovenske športne zveze. V napetem finalu sta dvojica Willi Ošina in Romario Orasche podlegla dvojici Mitja Orasche in Raphael Ošina. Igralo se je na 11 točk s prednostjo dveh, razen v dvoranskem tenisu, kjer je format zmagovalca določal prvi do 21 točk. Prisotni so uživali ne le v borbenih dvobojih, temveč tudi v sproščenem ambientu, saj so poskrbeli za cocktail bar in okrepčilo v teniški kavarni. Šlo je za preplet športa in druženja, kar je lepo uspelo. 

