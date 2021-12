»Če ne bomo spremenili sveta, želimo izboljšati vsaj svet Philippa Kuttina,« je zapisano na prvi strani dobrodelnega stenskega koledarja Dunje Zdouc in njenega matičnega društva DSG Sele. Za Dunjo se je vigredi 2021 končala vrhunska zima: srebrna kolajna v mešani štafeti na svetovnem prvenstvu na Pokljuki in 25. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v biatlonu. »Po tej uspešni sezoni sem tako emocionalno ganjena, da mi je veliko poželenje deliti srečo tudi z drugimi,« je dejala Zdoučeva. Globoko je bila pretresena, ko je izvedela za nesrečo znanca in bivšega kolega Philippa Kuttina: Po nesereči poleti 2020 je privezan na voziček. Z izkupičkom iz prodaje koledarja želijo podpreti Kuttina, ki je moral hišo zaradi nesreče adaptirati. Pri »akciji« sodelujejo še Vanessa Herzog, Matthias Mayer in drugi. »Sodelujte tudi vi. Z dokaj skromnim prispevkom Philippu zagotavljate veliko pomoč,« poziva predsednik DSG Sele Manfred Furjan. Kontakt: 06641023082