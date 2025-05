Sprejem zmagovalca skupnega seštevka: Okoli 1000 ljudi na sprejemu Tschofeniga

Zgodovinski dosežek Daniela Tschofeniga je rezultat dolgoletnega zavzetega dela Športnega društva Zahomc, ki je s podporo občine Straja vas oblikovalo okolje, v katerem je lahko mladi športnik rasel in se razvijal. V priznanje Tschofenigovih uspehov so v domači vasi postavili velik prireditveni šotor, kjer se je zbralo veliko število vaščanov, obiskovalcev iz širše okolice in uglednih gostov. Dogodek je s svojo prisotnostjo podkrepil tudi Thomas Morgenstern, do nedavnega edini Korošec z zmago v skup­nem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih. Nekdanji predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele je ocenil, da se je dogodka udeležilo približno 1000 ljudi. V počastitev dosežka so za svojega dolgoletnega člana pripravili posebno presenečenje – torto izjemnih dimenzij. V imenu Slovenske športne zveze je predsednik Marijan Velik Danielu podaril sliko sokola, ki jo je ustvaril tržaški slikar Edi Žerjal.