Član športnega društva Šentjanž Nikolai Užnik je v soboto na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu osvojil zlato kolajno v balvanskem plezanju. Naslov evropskega prvaka je doslej največji uspeh za 22-letnega plezalca iz Šentjanža.

Težki pogoji

Član Športnega društva Šentjanž Nicolai Užnik je z dobrimi uvrstitvami v zadnjih mesecih, ko je večkrat le za las zgrešil prva mesta v svetovnem pokalu, šel na tekmovanje v bavarski prestolnici z dobro popotnico. Toda le malo pred začetkom evropskega prvenstva je prebolel okužbo s koronavirusom, kar je pustilo tudi svoje sledi na njegovi telesni pripravljenosti.

Finalno tekmovanje so si ogledali tudi šentjanški navijači.

Na desni starša Nicolaia Užnika

Potek evropskega prvenstva

Prav na svoj 22. rojstni dan je Nicolai Užnik v kvalifikaciji balvanskega plezanja prepričljivo napredoval v polfinale. Tam se je s tretjim mestom uvrstil med najboljših šest in bil s tem uspehom že nadvse srečen. Sobotni finale je bil za gledalke in gledalce prava kriminalka, saj je bilo napeto do zadnjega trenutka. Nicolai je z 49,6 točke, pred Francozom Samom Avezoujem (49,5) in Čehom Adamom Ondro (49,0), osvojil naslov evropskega prvaka. Nadvse uspešna je bila tudi Slovenka Janja Garnbret, ki je osvojila kar tri zlate kolajne, zadnjo v novi disciplini športnega plezanja, kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja, ki bo na programu olimpijskih iger 2024 v Parizu. V finalno tekmovanje nove oblike športnega plezanja se je uvrstil tudi Nicolai Užnik.

Evropski prvak Nicolai Užnik z osvojeno zlato kolajno; Foto: ©KVÖ/Lanzanasto

Dobra reklama za šport in društvo

V tiskovnem sporočilu sta evropskemu prvaku čestitala deželni glavar Peter Kaiser in deželni športni direktor Arno Arthofer in poudarila dobro delo šentjanškega športnega društva, ki mu predseduje Nicolaiev oče Daniel. Slednji je v pogovoru razložil, da je bil to največji uspeh ne samo za Nicolaia, temveč tudi za društvo, in dodal, da je težko opisati doživetja zadnjih dni. Že v nedeljo, 21. 8., bodo na šentjanškem jezeru ob 15.00 slavnostno sprejeli novopečenega evropskega prvaka.