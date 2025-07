Športno ohranjanje stikov mladih slovenskih zamejcev

Miro Oraže (13)

Sele Zell Pfarre

Nogomet sem začel igrati, ko sem bil star pet let pri domačem društvu DSG Sele. Pred tem sem doma že igral nogomet. Lani sem na srečanju zamejskih športnikov igral še namizni tenis, letos pa nogomet. Bil sem najmlajši v nogometni ekipi in nasprotniki so bili dve leti starejši in dve glavi višji od mene. Zelo prijetno je bilo in preživeli smo lep čas v Novi Gorici. Z nogometno ekipo SG Carnica sem postal ta teden prvak zgornjega play offa v starostni skupini do 14 let. Poleg nogometa igram tudi namizni tenis pri društvu DSG Sele in občasno grem tudi na turnirje.