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»Športno medijsko delo mi je strast«

4.9.2026 Celovec Klagenfurt Daniel Gallob
David Rehsmann (24) je odraščal v Vetrinju in je z desetimi leti začel igrati nogomet pri SV Donau v Celovcu. Pri štirinajstih letih je prenehal igrati, to pa samo za nekaj časa, saj ga je znanec leta 2021 povabil na neligaški trening v Hodiše, kjer še zdaj vsak petek trenira. Istega leta je tudi maturiral na Slovenski gimnaziji, nato pa opravil civilno službo pri Rdečem križu v Celovcu.
David Rehsmann želi postati športni novinar

Akademsko pot je nadaljeval na univerzi v Salzburgu, kjer je letos februarja končal bachelor študij v predmetu mediji in komunikacija. Trenutno se izobražuje v Salzburgu na tečaju za športnega novinarja, tečaj pa bo zaključil predvidoma julija 2027, študij medijev in komunikacije pa namerava nadaljevati na celovški univerzi. »V prihodnosti želim stati pred kamero in moderirati športna tekmovanja. Športno medijsko delo mi je enostavno strast. V letih 2024 in 2025 sem si lahko kot počitniški praktikant na slovenskem oddelku ORF nabiral izkušnje na tem področju. Moderiral sem tudi že oddajo radijskega niza »Zajtrk s profilom«. Od leta 2025 naprej sem tudi član organizacije »Sports Media Austria«. To je združenje avstrijskih športnih novinarjev, fotografov in drugih medijskih delavcev in zastopa njihove interese ter jim zagotavlja razne ugodnosti in podporo. V istem letu sem se tudi včlanil v »Sportpresseklub Kärnten«, torej koroškemu društvu športnih novinarjev, kjer je predsednik Marijan Velik. Najbolj me zanima motoristični šport pa tudi zimski športi, še posebej smučanje, skoki in biatlon, seveda pa tudi nogomet. Pozimi se tudi zelo rad smučam, poleti pa se poskušam v raznih športnih panogah, na primer v odbojki, nogometu in tudi tenisu,« pove Rehsmann. Od 10. do 13. septembra bosta skupaj s praktikantom Novic Benjaminom Laneggerjem tekmovala na evropskem nogometnem prvenstvu športnih novinarjev v Druskininkaiu v Litvi, kjer bosta zastopala Avstrijo. Tekmovalo bo 16 držav iz vse Evrope. Kot bodoči športni novinar napoveduje sledeče rezultate za naslednje igre:

SAK je v zadnjih šestih tekmah proti Šmihelu v Labotski dolini neporažen. S podporo domačih navijačev bodo tekmo zagotovo odločili zase.

Vzdušje v ekipi se mi zdi zelo dobro, tudi začetek v prvo sezono je bil dober, mislim, da bodo Hodišani zmagali.

Na domačem terenu bodo Ledinčani zmagali, čeprav je začetek bil nekonstanten. Na koncu leta bodo obstali v sredini lestvice.

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