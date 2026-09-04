»Športno medijsko delo mi je strast«

Akademsko pot je nadaljeval na univerzi v Salzburgu, kjer je letos februarja končal bachelor študij v predmetu mediji in komunikacija. Trenutno se izobražuje v Salzburgu na tečaju za športnega novinarja, tečaj pa bo zaključil predvidoma julija 2027, študij medijev in komunikacije pa namerava nadaljevati na celovški univerzi. »V prihodnosti želim stati pred kamero in moderirati športna tekmovanja. Športno medijsko delo mi je enostavno strast. V letih 2024 in 2025 sem si lahko kot počitniški praktikant na slovenskem oddelku ORF nabiral izkušnje na tem področju. Moderiral sem tudi že oddajo radijskega niza »Zajtrk s profilom«. Od leta 2025 naprej sem tudi član organizacije »Sports Media Austria«. To je združenje avstrijskih športnih novinarjev, fotografov in drugih medijskih delavcev in zastopa njihove interese ter jim zagotavlja razne ugodnosti in podporo. V istem letu sem se tudi včlanil v »Sportpresseklub Kärnten«, torej koroškemu društvu športnih novinarjev, kjer je predsednik Marijan Velik. Najbolj me zanima motoristični šport pa tudi zimski športi, še posebej smučanje, skoki in biatlon, seveda pa tudi nogomet. Pozimi se tudi zelo rad smučam, poleti pa se poskušam v raznih športnih panogah, na primer v odbojki, nogometu in tudi tenisu,« pove Rehsmann. Od 10. do 13. septembra bosta skupaj s praktikantom Novic Benjaminom Laneggerjem tekmovala na evropskem nogometnem prvenstvu športnih novinarjev v Druskininkaiu v Litvi, kjer bosta zastopala Avstrijo. Tekmovalo bo 16 držav iz vse Evrope. Kot bodoči športni novinar napoveduje sledeče rezultate za naslednje igre:

