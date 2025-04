Športno kegljanje: Koroški prvak in napredovanje v prvo ligo

V svoji mladosti je Daniel Waldhauser začel s športnim kegljanjem in navdušil vso družino za športno panogo, ki jo marsikdo pozna samo kot občasno zabavo v gostilnah. Igra z metanjem žoge na keglje ima zelo dolgo in bogato zgodovino, saj po dostopnih podatkih spada med najstarejše športne panoge na svetu. Lado Gobec, ki velja za očeta slovenskega kegljaškega športa, je zapisal, da segajo najstarejši viri tega športa v stari Egipt, tam okoli 3200 let pred našim štetjem. Prav v tem športu je Daniel Waldhauser minulo soboto postal prvič koroški prvak, in sicer že na svojem prvem nastopu, saj je v letih poprej igral za avstrijske prvoligaške ekipe izven Koroške, kar mu je onemogočilo sodelovanje na koroškem prvenstvu. Od lani zopet igra za svoj domači klub KSK Klagenfurt – Magdalensberg, s katerim je letos uspel podvig v najvišje avstrijsko prvenstvo. Zadnjo tekmo ima edino kegljarsko društvo na Koroškem v soboto, 5. aprila, ob 15. uri na celovški Ruessteichweg 13, v poslopju pošte za trgovino Metro v Trdnji vasi (Hörtendorf). Na tekmi bodo prejeli priznanja za podvig.