Športno kegljanje: Daniel in Rafael Waldhauser kmalu v prvi ligi?

Od lanske sezone je kapetan te ekipe Daniel Waldhauser. »Pred približno desetimi leti smo bili z ekipo že v prvi ligi. Potem so se člani ekipe razšli. Vmes sem igral na Gradiščanskem v prvi avstrijski ligi, od lani pa igram spet na Koroškem,« pravi Daniel Wald­hauser, ki mu je letošnji cilj podvig v prvo ligo. Njegov 14-letni nečak Rafael je v tej sezoni vedno bolj postajal del članske ekipe. Že lani je sodeloval na svetovnem prvenstvu kegljanja v starostni skupini do 14 let in tudi letos se je prebil med najboljše. Maja se bo na Madžarskem boril z najboljšimi keljgači do 15 let.