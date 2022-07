Tradicionalni športni praznik je bil letos že štiridesetič in je nudil za vsak okus nekaj. Glavni cilj društva DSG Vogrče, ki je bilo ustanovljeno leta 1979, je nuditi vaščanom in vaščankam športne ponudbe.

Program športnega praznika je nudil za vsakogar nekaj.

Že vrsto let društvo DSG Vogrče poleg športnega praznika organizira tudi razne športne tečaje pod strokovnim vodstvom. S tem želijo nadaljevati tudi v naslednjih letih in ob tem ponuditi še druge aktivnosti kot na primer nordijsko hojo ali kolesarjenje. Vztrajno delo je na športnem prazniku odlikovala dežela Koroška z nazivom »zdravo društvo«. V sklopu dobro obiskanega športnega praznika so počastili Rudija Kontschitscha, ki je bil aktiven v društvu od ustanovitve dalje. Društvu so v zadnjih desetletjih predsedovali Stefan Enzi, Stefan Visotschnig, Thomas Visotschnig, Alexander Müller in Martin Dobrovnik. Letos je funkcijo predsednika prevzel Ivo Müller, ki je v pogovoru pojasnil, da pri izvedbi športnega praznika pomaga skoraj cela vas, kakor je to navada v Vogrčah. Septembra pa vogrško društvo že načrtuje kolesarski izlet.